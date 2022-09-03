النصر والتعاون.. التاريخ ينصف أصفر الرياض أمام سكري القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والتعاون، مساء اليوم السبت 3سبتمبر في الجولة الثانية في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن للمحترفين في النسخة الحالية من موسم 2022-2023.

تاريخ مباريات النصر والتعاون

وتقابل النصر والتعاون قبل مواجهة اليوم في 24 مباراة في دوري السعودي للمحترفين، تمكن العالمي من تحقيق الفوز في 16 مباراة، وفاز التعاون في 4 مباريات فقط، واكتفى الفريقين بالتعادل في 4 مباريات.

أهداف مباريات النصر والتعاون

تمكن لاعبي النصر من إحراز 48 هدف في مرمى سكر القصيم، واستطاع التعاون تسجيل 28 هدف في مرمى أصفر الرياض خلال تاريخ المواجهات بين الفريقين.

المواجهة المرتقبة بين النصر والتعاون

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ويحل النصر ضيفًا ثقيلًا على نادي التعاون في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة. ترتيب النصر والتعاون في دوري روشن

وكان النصر حقق الفوز على الوحدة بهدف نظيف في افتتاح دوري روشن للمحترفين، وتمكن التعاون من الفوز على الفتح في ذات الجولة، ويرغب كلا الفريقين في تحقيق الفوز للحاق بثلاثي الصدارة “الهلال والشباب والطائي” برصيد 6 نقاط لكل فريق.