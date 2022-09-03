ديربي الغضب.. عودة أشرس ديربيات العالم من جديد

محمد بن مسعود - الدمام - يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم، المباراة المرتقبة في الدوري الإيطالي في النسخة الحالية من الدوري، في المباراة التي تجمع بين إنتر ميلان وميلان في ديربي الغضب كما لقبت، مساء اليوم السبت 3 سبتمبر.

ديربي الغضي يعود اليوم

يحل نادي ميلان ضيفًا ثقيلًا على نادي إنتر ميلان “ديربي الغضب” في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

معلب مباراة الديربي بين إنتر ميلان والميلان

ويحتضن معلب سان سيرو ديربي الغضب بين فريقي إنتر ميلان وميلان، في قمة المتعادة بين الفريقين، حيث يدخل الفريقين من أجل هدف واحد فقط هو الفوز لعدم الابتعاد عن مراكز الصدارة مبكرًا.

ترتيب الفريقين في جدول الإيطالي

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إنتر ميلان، صاحب الأرض والجمهور يحتل المركز الخامس برصيد سبع نقاط من اربع مباريات، ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد تسع نقاط خلف روما أتالانتا المتصدرين برصيد 10 نقاط.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإيطالي

لعب إنترميلان وميلان بالدوري الإيطالي 175 مباراة منذ تاريخ الكالتشيو، حقق إنتر ميلان الفوز في 67 مباراة، بينما حقق الميلان الفوز في 53 مباراة، واكتفى الفريقين بالتعادل في 55 مباراة، وسجل الفريقين نحو 469 هدف في تاريخ المواجهات في الدوري، حيث سجل الميلان 223 هدف في مرمى إنتر، وتمكن إنتر من تسجيل 246 هدفًا في مرمى لميلان.

تعتبر قمة اليوم بين إنتر والميلان لا تقبل القسم على اثنين رغم بداية الدوري، ولكن في حال تحقيق الفوز للميلان سيبتعد بفارق 5 نقاط كاملة، وفي حالة فوز الإنتر سيتخطي الميلان بنقطة، لذا يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز والدخول في صراع المنافسة مبكرًا.

موعد مباراة ديربي الغضب

تنطلق مباراة إنتر ميلان والميلان في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.