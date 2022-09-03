ولي العهد يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد أوسكار مينا وفخامة السيد باولو رونديلي، الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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