شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم الهلال يغيب عن مواجهة الزمالك في كأس لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم السبت الموافق من شهر أغسطس الجاري، أنباء مقلقة لجماهير الهلال السعودي بعدما أشارت إلى وجود إصابة قوية لـ نجم الفريق.

سالم الدوسري يغيب عن صفوف الهلال بسبب الإصابة

واكدت العديد من الأنباء إلى صعوبة لحاق الدولي السعودي بمباراة الفريق القادمة أمام الفتح، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك في كأس لوسيل 2022.

وأعلن الزعيم عن إصابة سالم الدوسري، على أن يخضع اللاعب إلى الكشوفات الصحية خلال الساعات القليلة القادمة لمعرفة موقفه من مباريات الهلال القادمة.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المقرر أن يلتقي الهلال مع الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة، 6:45 بتوقيت مكة المكرمة، 7:45 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC، الرياضية السعودية جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين الهلال والفتح، كذلك جميع مجريات البطولة.

تعرف على موقف الهلال في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع الزعيم في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط.

إليكم موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل

يستعد الهلال يوم الجمعة الموافق 9 من شهر سبتمبر إلى خوض لقاء مثير أمام حمال اللقب المصري "للزمالك"، على كأس لوسيل بالعاصمة القطرية وتحديدًا الدوحة.