مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكرم الحارثي في افتتاح دورته الـ29

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

انطلقت أمس فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تتضمن 44 عرضًا مسرحيًا، بحضور وفود 46 دولة من مختلف دول العالم.

وكّرم المهرجان خلال حفل الافتتاح، بحضور وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، المؤلف السعودي فهد رده الحارثي، تقديرًا لأعماله ومنجزاته ودوره في إثراء المسرح السعودي والعربي، كما كرّم عدداً من المؤثرين في الساحةَ المسرحية العالمية.