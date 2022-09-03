اخبار دوليه – الصين تفرض حجرا صحيا على ملايين السكان

محمد بن مسعود - الدمام - أخضعت‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬لحجر‭ ‬صحي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تشنغدو‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬البلاد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬محدود‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ليشل‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭.‬

وتُطبّق‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬عدة‭ ‬إغلاقات‭ ‬عامة‭ ‬عند‭ ‬رصد‭ ‬إصابات‭ ‬بكوفيد‭-‬19،‭ ‬وإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬كورونا‭ ‬شبه‭ ‬إلزامية‭ ‬كل‭ ‬72‭ ‬أو‭ ‬48‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬حجر‭ ‬صحي‭ ‬وإغلاق‭ ‬مفاجئ‭ ‬لمصانع‭ ‬وشركات‭.‬

وسجّلت‭ ‬تشنغدو،‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬21‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬150‭ ‬إصابة‭ ‬جديدة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬الجمعة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ولوقف‭ ‬الإصابات،‭ ‬أطلقت‭ ‬السلطات‭ ‬فحوصات‭ ‬عامة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬المرض،‭ ‬وأمرت‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬منازلهم‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭.‬

وستتمكن‭ ‬كل‭ ‬أسرة‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬للتبضع‭ ‬وشراء‭ ‬سلع‭ ‬أساسية،‭ ‬شرط‭ ‬تقديم‭ ‬نتيجة‭ ‬سلبية‭ ‬من‭ ‬فحص‭ ‬مسحة‭ ‬الأنف‭ ‬‮«‬بي‭ ‬سي‭ ‬آر‮»‬‭ ‬أُجري‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو،‭ ‬صفوف‭ ‬انتظار‭ ‬طويلة‭ ‬للخضوع‭ ‬لفحص‭ ‬‮«‬بي‭ ‬سي‭ ‬آر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬مع‭ ‬رفوف‭ ‬فارغة‭ ‬في‭ ‬محلات‭ ‬السوبرماركت‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬تشنغدو،‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬ويبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬25‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬يأخذون‭ ‬احتياطاتهم‭ ‬منذ‭ ‬فرض‭ ‬حجر‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭ ‬في‭ ‬الربيع‭. ‬اشتكى‭ ‬سكان‭ ‬آنذاك‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬المنتجات‭ ‬الطازجة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬تشنغدو،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يمكن‭ ‬لبعض‭ ‬السكان‭ ‬طلب‭ ‬طعام‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭.‬

وكانت‭ ‬سلطات‭ ‬تشنغدو‭ ‬قد‭ ‬استبعدت‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬فكرة‭ ‬فرض‭ ‬حجر،‭ ‬لكن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬توقيف‭ ‬رجل‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يبث‭ ‬الذعر‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تأكيده‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭.‬

وتواجه‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬تجددا‭ ‬محدودا‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬‮«‬كوفيد‭-‬19‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬بات‭ ‬يطال‭ ‬قسما‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬أقاليم‭ ‬البلاد‭.‬

وفي‭ ‬شينزين،‭ ‬المدينة‭ ‬الكبرى‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات،‭ ‬الخميس،‭ ‬عن‭ ‬قيود‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭. ‬وتسبب‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬في‭ ‬تهافت‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ ‬توصيل‭ ‬الطعام‭.‬