مقتل 8 شرطيين في هجوم بالمتفجرات في كولومبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن هجوما بالمتفجرات في جنوب غرب كولومبيا أسفر أمس الجمعة عن مقتل ثمانية من عناصر الشرطة. وقال بيترو على تويتر “أرفض بشدة الهجوم بالمتفجرات الذي قُتل فيه ثمانية من رجال الشرطة”، مضيفا “كل التضامن مع عائلاتهم”.

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