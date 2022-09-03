واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان، في محاولة لتعزيز دفاعات الجزيرة وسط تصاعد التوتر مع بكين. وتشمل الأسلحة، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية، 665 مليون دولار مخصصة لنظام رادار إنذار مبكر لمساعدة تايوان في تعقب الصواريخ التي قد تستهدفها. أخبار قد تهمك

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