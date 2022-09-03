أمانة جدة: مشاريع جسور الأنفاق تهدف لتخفيف الاختناقات المرورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أن مشاريع جسور الأنفاق في المدينة، تهدف لتحسين حركة المركبات وتخفيف الاختناقات المرورية.

وقال البقمي في تصريحات لـ”نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”: إن مدينة جدة تشهد العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة فيها، بالتزامن مع تطوير الأحياء العشوائية، حتى أصبحت وجهة لاستضافة الفعاليات العالمية السياحية.

تحسين الحركة المرورية:

وحول مشاريع جسور الأنفاق، أوضح أنها تهدف إلى تحسين الحركة المرورية وتقليص زمن الرحلة اليومية داخل المدينة.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، تم تنفيذ 30 مشروعًا للجسور والأنفاق بقيمة تبلغ 3.5 مليارات ريال، حيث ساهمت هذه المشاريع في مضاعفة عدد المحاور الرئيسية بالمدينة.

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إضافة محاور:

ولفت إلى أنه كان في السابق هناك محوران رئيسان بجدة هما طريق المدينة، وطريق الحرمين، لكن حاليًّا أصبح بالمدينة 5 محاور رئيسية وذلك بإضافة كل من محور طريق الأمير ماجد، ومحور طريق الملك عبدالعزيز، ومحور طريق الملك فهد.