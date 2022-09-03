مقابل الدفع.. تويتر يسمح أخيراً لمشتركيه بتعديل تغريداتهم

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬تويتر‭ ‬ميزة‭ ‬تسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بتعديل‭ ‬تغريداتهم‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬النقاش‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭.‬

وستتوفر‭ ‬ميزة‭ ‬التعديل‭ ‬قريباً‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬يدفعون‭ ‬4‭.‬99‭ ‬دولار‭ ‬شهرياً‭ ‬للاشتراك‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬بلو‭. ‬ويتيح‭ ‬الخيار‭ ‬الجديد‭ ‬تحرير‭ ‬التغريدة،‭ ‬وسيطلق‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬الميزة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬تعديل‭ ‬التغريدة‮»‬،‭ ‬وستمكن‭ ‬المستخدمين‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬تغريدتهم‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬بعد‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬الأصل‭.‬

وستحمل‭ ‬التغريدات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحريرها‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تغريدة‭ ‬معدّلة،‭ ‬وسيتمكن‭ ‬المستخدمون‭ ‬الآخرون‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬من‭ ‬النقر‭ ‬فوق‭ ‬العلامة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬الإصدارات‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬المنشور‭.‬

عرض‭ ‬التعديل

فيما‭ ‬سيكون‭ ‬للتغريدات‭ ‬المعدلة‭ ‬رمز‭ ‬وطابع‭ ‬زمني‭ ‬لعرضهما‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تحرير‭ ‬المنشور‭ ‬آخر‭ ‬مرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكن‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬النقر‭ ‬فوق‭ ‬ملصق‭ ‬تغريدة‭ ‬تم‭ ‬تعديلها‭ ‬لعرض‭ ‬محفوظات‭ ‬التحرير‭ ‬والإصدارات‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬المنشور‭.‬

وأجرت‭ ‬الشركة‭ ‬تجربة‭ ‬إصدارات‭ ‬من‭ ‬زر‭ ‬التحرير‭ ‬يمكن‭ ‬مشتركي‭ ‬Twitter Blue،‭ ‬منتج‭ ‬الاشتراك‭ ‬المدفوع،‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ميزة‭ ‬تحتفظ‭ ‬بالتغريدات‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بمراجعة‭ ‬التغريدة‭ ‬و»التراجع‭ ‬عنها‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬نشر‭ ‬المنشور‭.‬

وكانت‭ ‬شركة‭ ‬تويتر‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضغط‭ ‬الملياردير‭ ‬الأميركي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاقه‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الذي‭ ‬يتابعه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬لمعرفة‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬يريدون‭ ‬إضافة‭ ‬زر‭ ‬لتعديل‭ ‬محتوى‭ ‬التغريدة‭ ‬بعد‭ ‬نشرها‭.‬

وصوت‭ ‬غالبية‭ ‬متابعيه‭ ‬بنعم‭. ‬وأكد‭ ‬تويتر‭ ‬بسرعة‭ ‬حينها‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يختبر‭ ‬الميزة‭ ‬داخلياً‭ ‬بالفعل،‭ ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬واضحة‭ ‬لإبعاد‭ ‬المشروع‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬ماسك،‭ ‬أوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬تعديل‭ ‬قبل‭ ‬استطلاع‭ ‬ماسك‭ ‬بالفعل‭.‬