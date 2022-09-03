سفراء 6 دول في ضيافة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

زارَ ستة سفراء من الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينظِّمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض).

واستقبلَ المعرض سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، وسفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد علي بوغازي، وسفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي وسفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي إيبيا، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا المعين لدى المملكة موغوبو ديفيد ماخابي.

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وتجوَّل السفراء في المعرض الذي يتضمَّن أكثر من 25 جناحاً، واطلعوا على جهود النادي في جمع كل يخص إرث الصقارة والرحلات والصيد في مكان واحد؛ بهدف المحافظة على الموروث الثقافي السعودي ورفع الوعي البيئي، واستدامة الهوية والهواية.

و تعرَّف السفراء على أجنحة المعرض حيث شاهدوا تجهيزات حفل المزاد اليومي، الذي يعرض نخبة سلالات الصقور في مزاد تنافسي سريع ومباشر ينقل كم خلال القنوات التلفزيونية والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، كما تجولوا في السوق المحلي الذي يحتضنه المعرض وغيرها من أجنحة المعرض التي تتجاوز 25 جناحاً، وتعرفوا على مزارع الإنتاج المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، حيث يشارك فيه أكثر من 40 مزرعة رائدة من أكثر من 17 دولة.

كما زار السفراء جناح الأسلحة الذي يضم سبع شركات سعودية تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية، إلى جانب متحف شلايل الرقمي، وجناح صقار المستقبل، وأجنحة أدوات الرحلات البرية والسيارات المعدلة، والعديد من الفعاليات المشوقة، بالإضافة إلى مسابقات المعرض في التصوير الفوتوغرافي والطهي البري والفنون التشكيلية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت زيارات وجولات لعدد من السفراء المعينين لدى المملكة في المعرض، وأشادوا بما شاهدوه من موروث عريق يضع المملكة على خارطة الثقافية العالمية.

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