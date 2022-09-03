طيار يهدد المسافرين بإفساد إجازتهم

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المناطق_وكالات

أقدم طيار تابع لشركة ساوث ويست إيرلاينز على تصرَّف مثير للدهشة، إذ هدَّد المسافرين بإفساد إجازتهم.

واضطر الطيار إلى استعمال هذا الأسلوب الغريب بعدما أبلغ مسافرون أن أحد الركاب استخدم خاصية AirDrop بأجهزة «أبل» لإرسال صور غير مرغوب فيها إلى بقية المسافرين، وذلك حسبما أفادت شبكة «سي إن إن العربية».

وأكد الطيار خلال تهديده أن سيقوم بإلغاء الرحلة، قائلاً: «اربطوا أحزمتكم وأوقفوا إرسال الصور»، وذلك قبيل إقلاع رحلة كانت متجهة من هيوستن إلى كابو في سان لوكاس.

وأضاف: «إذا استمر هذا أثناء وجودنا على الأرض، سأضطر إلى العودة إلى البوابة، وسيتعين على الجميع المغادرة، وعلينا أن نُدخل الأمن وسوف تفسد الإجازة، لذا يا رفاق، أياً كان معنى Airdrop، توقفوا عن إرسال الصور ولنوصلكم إلى كابو».

وأبدى الجميع التزامهم بتوجيهات الطيار، وتوقف الشخص المجهول عن إرسال الصور.

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Source almnatiq

