سفراء 6 دول يزورون معرض الصقور والصيد ويتجولون في أجنحته (صور)

︎

.



استقبل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، سفراء 6 دول لدى المملكة.

وزار المعرض كل من “سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وسفير قطر بندر بن محمد العطية، وسفير الجزائر محمد علي بوغازي، وسفير طاجيكستان أكرم كريمي، وسفير إسبانيا خورخي إيبيا، وسفير جنوب أفريقيا المعين موغوبو ديفيد ماخابي”.

وأجرى السفراء جولة داخل المعرض الذي يضم أكثر من 25 جناحاً، اطلعوا خلالها على جهود النادي في جمع كل ما يخص إرث الصقارة والرحلات والصيد في مكان واحد؛ بهدف المحافظة على الموروث الثقافي السعودي ورفع الوعي البيئي واستدامة الهوية والهواية.

وتعرفوا خلال جولتهم على أجنحة المعرض، وزاروا كذلك السوق المحلي ومزارع الإنتاج المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وجناح الأسلحة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

