“سبورت 24” يكشف.. المدرب لويس سييرا أحد المرشحين لقيادة الأهلي

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علم “سبورت 24“، أن مجلس إدارة نادي الأهلي الجديد برئاسة وليد معاذ، يتفاوض مع أحد المدربين، الذين سبق له التدريب في الدوري السعودي للمحترفين.

ويتفاوض مجلس إدارة الأهلي، مع المدرب التشيلي، لويس سييرا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

وأعلنت وزارة الرياضة تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي الأهلي برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس الإدارة.

يذكر أن الأهلي هُزم بثنائية نظيفة أمام نظيره الأخدود، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، بدوري يلو، بعد أن تعادل الفريق في بداية مشواره بالبطولة أمام القيصومة بهدف لكل منهما.



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Source akhbaar24

