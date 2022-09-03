“الموارد البشرية”: إضافة تابع بـ “الضمان المطور” تتطلب الحصول على تأكيد منه

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور تتطلب الحصول على تأكيد منه.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم إشعار التابع برسالة نصية لدخوله عبر المنصة عن طريق تسجيل جديد أو النفاذ الوطني الموحد لمراجعة البيانات والتأكيد عليها.
وجاء تأكيد الوزارة، رداً على استفسار من أحد الأشخاص وصلت إليه رسالة تفيد بإضافته كشريك سكن، وتطلب منه تأكيد الطلب أو نفيه عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).
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Source akhbaar24
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