تنبيه من أمطار غزيرة وأتربة على جازان حتى مساء الغد

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المناطق_جازان
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة جازان، لأتربة مثارة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وانعدام الرؤية الأفقية.
كما أشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الدرب، والفطيحة، وبيش.
وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.
كما تتأثر من: أبو عريش، واحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح، وجريان السيول، وتساقط البرد، وانعدام الرؤية الأفقية.
وتستمر الحالة المذكورة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.
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Source almnatiq
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