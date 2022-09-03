شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة قوية لصفوف الهلال قبل مواجهة الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صدمة جديدة، اليوم الجمعة، قبل مواجهة نظيره الفتح، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والفتح

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعداداته لمواجهة نظيره الفتح، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا على نظيره الفتح، يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023".

الهلال سيدخل المباراة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال أول جولتين، حيث انتصر على الخليج، بهدفين دون مقابل، ثم فاز على الفيحاء بهدفين نظيفين.



فرص الدوسري في المشاركة أمام الفتح



كشفت صحيفة "الرياضية"، أن سالم الدوسري لاعب الهلال، فرصه تقلصت بخصوص المشاركة أمام الفتح بعدما تعرض للإصابة، خلال مواجهة الهلال والفيحاء الماضية.