شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهى القناة التي سوف تنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والتعاون في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي في المواجهة التي ستقام يوم غد السبت الموافق 3 سبتمبر الجارى.

وتنطلق فعاليات مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

النصر والتعاون

وكان النصر قد حقق الفوز في المواجهة الأولى على حساب فريق الوحدة بهدفين دون رد، بينما حقق التعاون الفوز في المواجهة الاولى على حساب الفتح بنتيجة كبيرة ويحتل كل فريق ثلاثة نقاط في الترتيب الخاص بدوري روشن السعودي.

ويحتل فريق التعاون المركز السابع، بينما يحتل فريق النصر المركز الثامن بفارق الأهداف عن الفريقين.

القناة الناقلة لمباراة النصر والتعاون

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات تلك المواجهة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي، وجاء ترددها على النحو التالي: