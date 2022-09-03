شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. معسكر خارجي ووفاة شقيقة محمود الخطيب ورحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 2 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها خوض معسكر خارجي.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. عبدالحفيظ يطلب تقرير عن منافس دوري أبطال إفريقيا

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، طلب إلى الجهاز الإداري، بضرورة تجهيز معلومات وتفاصيل كاملة عن مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي بالدور التمهيدي لدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في الدور التمهيدي للنسخة الجديدة، حيث سيلعب الأهلي مع الفائز منهما فى دور الـ32 للبطولة القارية، التي فقدها بالموسم الماضي.

أخبار الأهلي اليوم.. أبها يعلن التعاقد مع ميكيسوني

أعلن نادى أبها السعودي، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الموزمبيقى لويس ميكيسوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الفريق السعود مع اللاعب على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موافقة فريقه على مغادرته.

أخبار الأهلي اليوم.. النادي يُنعي شقيقة محمود الخطيب



تقدم مجلس إدارة النادى الأهلي، وقطاعات النادى الرياضية والإدارية، بخالص التعازى للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، فى وفاة المغفور لها بإذن الله "شقيقته".





أخبار الأهلي اليوم.. تحديد موعد العودة للتدريبات الجماعية

يعود فريق الكرة بالنادى الأهلي للتدريبات على فترات وليس دُفعة واحدة، بسبب تواجد عدد كبير من المصابين بالفريق وحاجتهم للعودة قبل التدريبات الجماعية.

ويتواجد لاعبو الفريق في فترة راحة بالوقت الحالي، عقب نهاية الموسم والذي احتل فيه الفريق المركز الثالث بجدول الترتيب.

أخبار الأهلي اليوم.. معسكر خارجي للموسم الجديد



يدرس مسئولو النادي الأهلي خوض معسكر إعداد خارجي فى أحد الدول الأوروبية فى الفترة المقبلة ضمن التحضير لاستعدادات الموسم الجديد.

يأتي ذلك، فى ظل وجود متسع من الوقت أمام الجهاز الفني الجديد للتعرف على كل اللاعبين عن قرب، وزيادة الانسجام بين اللاعبين وتحفيظهم الجمل الفنية وألفكر الخططى الخاص بالمدرب الجديد.