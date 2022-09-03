اخبار الخليج – 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 167 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اليوم‮ ‬‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬اليومية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بلغت‭ ‬2755‭ ‬فحوصات،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬إجمالي‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الصحة‭ ‬10283576‭ ‬فحصاً‭.‬‭ ‬‭ ‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الفحوصات‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬154‭ ‬حالة‭ ‬قائمة‭ ‬جديدة‭ ‬مصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ليبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الحالات‭ ‬القائمة‭ ‬1537‭ ‬حالة،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتعافين‭ ‬اليوم‭ ‬167‭ ‬حالة،‭ ‬لبيلغ‮ ‬إجمالي‭ ‬المتعافين‭ ‬669022‭. ‬والحالات‭ ‬القائمة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬بلغت‭ ‬12‭ ‬حالة‭.. ‬و‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬تحت‭ ‬العناية‮ ‬‭ ‬،‭ ‬وبلغ‭ ‬اجمالي‭ ‬الوفيات‭ ‬1515‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭.‬