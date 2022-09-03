اخبار الخليج – 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 167 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2022 أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2755 فحوصات، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 10283576 فحصاً.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 154 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 1537 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 167 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 669022. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 12 حالة.. و حالة واحدة تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 1515 حالة وفاة.
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