ملكة بريطانيا تغيب عن مهرجان «بريمار هايلاند»

محمد بن مسعود - الدمام - يعتبر مهرجان بريمار هايلاند في اسكتلندا، مناسبة «لا تفوت» بالنسبة للملكة إليزابيث، فهي لم تفوته طوال فترة حكمها لبريطانيا على مدار 70 عامًا، ليسجل غيابها هذا العام، سابقة تاريخية «مقلقة».

ولن تحضر الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، التي تعاني من مشاكل في الحركة، مهرجان بريمار هايلاند في اسكتلندا، وهي المرة الأولى التي تغيب فيها عن الحدث منذ توليها العرش قبل 70 عامًا.

وقال مصدر في قصر باكنغهام اليوم الجمعة إن القرار اتخذ مراعاة لراحة الملكة (96 عامًا)، مضيفًا أن الأمير تشارلز، ولي العهد، سيحضر الحدث حسبما هو مقرر.

واضطرت الملكة إلى تقليص ظهورها في المناسبات العامة في الأشهر الماضية بسبب صحتها. وأمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي بسبب مرض غير محدد.

وقال متحدث باسم القصر إن إليزابيث ستكلف رئيس وزراء بريطانيا الجديد بتشكيل الحكومة في مقر إقامتها بقلعة بالمورال في اسكتلندا بدلاً من قصر باكنغهام في لندن، مشيرًا إلى المشاكل التي تعاني منها في الحركة.

ومهرجان بريمار هو احتفال للألعاب والرياضات والرقص الأسكتلندي التقليدي يعقد بانتظام بحضور ملك بريطانيا وأفراد من العائلة الملكية منذ عام 1848م.