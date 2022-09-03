وفاة المخرج المصري علي عبدالخالق

محمد بن مسعود - الدمام - تُوفي، أمس الجمعة، المخرج المصري علي عبدالخالق بعد صراع مع مرض السرطان، لينهي مشوارًا حافلًا بالأفلام المسلسلات التي مثلت علامات، سواء في السينما أو الدراما.

ونعت نقابة المهن السينمائية المصرية المخرج الراحل، مشيرة إلى أنه تُوفي بمستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة، حيث كان يتلقى العلاج.

وعلي عبدالخالق من مواليد القاهرة في 9 يونيو 1944، وعقب إنهائه دراسته الثانوية التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج.

وبعد تخرجه في معهد السينما عام 1966 عمل مساعد مخرج لفترة، ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، وتميز فيها وحصد عنها عدة جوائز دولية.