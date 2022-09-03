ثاني حادث مُميت في 3 أيام.. مأساة جديدة على طريق الجلالة بمصر

محمد بن مسعود - الدمام - لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب ما يقرب من 50 آخرين، في حادث انقلاب حافلة ركاب، أمس الجمعة، على طريق الجلالة الجديد بمصر، وهو ثاني حادث يشهده نفس الطريق خلال يومين. الحادث الجديد وقع حينما انقلبت الحافلة بشكل مفاجئ أمام محطة تزود بالوقود قرب مدينة الجلالة في الاتجاه القادم من مدينة السويس والقاهرة. وقال مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السويس، محمد طنطاوي، لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن المرفق تلقى بلاغات من سائقي السيارات على طريق الجلالة بانقلاب حافلة ركاب وتهشم هيكلها بشكل شبه كامل، ووقوع قتلى وجرحى في الحادث.

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