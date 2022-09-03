محمد بن مسعود - الدمام - قطعت الرحالة السعودية ومالكة الإبل ««رشا القرشي» على نفسها عهدًا، بأن تعود على ظهر ناقتها إلى موطنها «الحجاز» إذا تعذر فوزها خلال سباق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الرياض، قبل نحو 6 أشهر.
وبعدما خسرت، بدأت إجراءات رحلتها واستخراج التصريحات، وإتمام التحضيرات، لتبدأ قبل يومين فقط مسيرتها من الصياهد إلى جدة على ظهر الناقة.
وفي حديث مع «العربية.نت» أوضحت رشا أن الفكرة بدأت عند مشاركتها في مهرجان الإبل، بنسخته السادسة، قائلة «قطعت وعدًا على نفسي، إذا لم أخطف الفوز سأعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتي».
كما أشارت إلى أن الرحلة تتألف من 14 محطة، انطلقت من الرياض قبل يومين، ووصلت اليوم الجمعة إلى الحفنة، متجهة إلى القصيم.
وأكدت أنها تستمتع خلال مشوارها هذا بعيش حياة الأولين الذين قطعوا الفيافي والقفار على ظهر الإبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رحالة سعودية تنطلق من الرياض إلى جدة على ظهر ناقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.