اليوم تنطلق منافسات النسخة الـ55 لبطولة آسيا لبناء الأجسام بقرغيزستان

محمد بن مسعود - الدمام - بشكيك – اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنية:
أنهى لاعبو منتخبنا الوطني لكمال الأجسام اجراءات ومراسم التسجيل والميزان والتي أقيمت في مجمع صالات غازبروم الرياضية بالعاصمة القرغيزستانية بشكيك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت قرغيزستان (السابعة صباحًا بتوقيت مملكة البحرين) استعدادًا لانطلاق منافسات البطولة من صباح اليوم من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت قرغيزستان.
وقد أكد رئيس الوفد البحريني خالد حماده أمين سر الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية أن جميع الترتيبات سارت كما هو مخطط لها من قبل الوفد الاداري للبعثة، حيث إن مراسم التسجيل والميزان شهدت سلاسة وتعاون كبير من قبل المنظمين ومسؤولي الاتحاد القرغيزستاني لبناء الأجسام واللياقة البدنية وعلى رأسهم رئيسة الاتحاد لودميلا إلجينا والتي استقبلت الوفد البحريني بكل رحابة، إلى جانب تواجد مسؤولين من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأضاف «لله الحمد أنهينا المعسكر التدريبي بنجاح والذي انعكس بالفائدة الكبيرة على مستويات لاعبي المنتخب الوطني وتطويرهم وهذا ما كنا نسعى إليه وتحقيق الهدف منه، الآن المنتخب البحريني جاهز لخوض منافسات البطولة بجاهزية عالية في الفئات العشرة التي سيخوض منافساتها اللاعبون البحرينيون العشرة، وبإذن الله سيكون لهم تواجد قوي وثقيل على مسرح البطولة».
اللاعبون العشرة جاهزون
تنطلق منافسات بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية صباح اليوم عند الساعة العاشرة بتوقيت قرغيزستان (السابعة صباحًا بتوقيت مملكة البحرين) بفئات كمال الأجسام، حيث سيتم تحديد الأوقات بشكل نهائي خلال اجتماع الكونغرس والجمعية العمومية التي سيتم انتخاب الرئيس الجديد لآسيا وبعد اعتماد جميع الفئات وتحديد الأعداد فيها، أما لاعبي منتخبا الوطني فهم كل من: علي إبراهيم ويشارك في مسابقة الفيزيك لفئة الماسترز، محمد الماجد ويشارك في مسابقة الكلاسيك فيزيك للفئة الطولية فوق 175 سم، حسين الشعلة ويشارك في فئة الماسترز بدي بيلدينغ، خالد جاسم ويشارك في فئة البدي بيلدنغ وزن 70 كيلوغرامًا، عبدالله المنصور ويشارك في مسابقة الفيزيك للفئة الطولية 173 سم، عبدالله فاروق ويشارك في فئة البدي بيلدنيغ للوزن 80 كيلوغرام، جوهر عبدالله ويشارك في مسابقة الفيزيك للفئة الطولية 182 سم، عبدالله الدوسري ويشارك في مسابقة الفيزيك للفئة الطولية 169 سم، والناشىء علي كويد ويشارك في مسابقة البدي بيلدينغ جونيور.
الليث عضوًا بالإعلامية بالاتحاد الدولي IFBB
عين الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية IFBB برئاسة الدكتور رافائيل سانتونغا أسامة الليث رئيس اللجنة الاعلامية بالاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية عضوًا في اللجنة الاعلامية التابعة للاتحاد الدولي لبناء الأجسام كما تم تعيينه أيضاً عضوًا باللجنة الاعلامية بالاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ويأتي تعيين الليث في هذا المنصب لما يمتلكه من خبرة طويلة وواسعة في اعلام رياضة كمال الأجسام وعمله مع مجالس الادارات السابقة في مملكة البحرين والفترة الطويلة التي قضاها مع الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة عندما كان معاليه رئيساً للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسم واللياقة البدنية ونائباً لرئيس الاتحاد الدولي، حيث أكد الدكتور رافائيل سانتونغا أنه سعيد بانضمام رئيس اللجنة الاعلامية باتحاد كمال الأجسام البحريني أسامة الليث لطاقم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية وأيضاً في الاتحاد الآسيوي، حيث إن انضمامه يعد اضافة لاعلام الاتحادين الدولي والآسيوي خصوصاً أن مجلس الادارة يسعى لضم الكوادر والطاقات الشبابية والليث نموذج بارز نعرفه منذ فترة طويلة وقد تم ترشيحه من قبل مجلس ادارة الاتحاد الدولي وهو ما اثنى عليه الدكتور عادل فهيم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين العربي والافريقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.
وقال الدكتور رافائيل سناتونغا بحضور الدكتور عادل فهيم «أنا سعيد بانضمام أسامة الليث معنا رئيس اللجنة الاعلامية بالاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ونظرًا لكفاءته في المجال الاعلامي الرياضي عمومًا ورياضة كمال الأجسام خصوصًا والتطور الذي شهده إعلام الاتحاد البحريني منذ تولي سامي الحداد رئاسة الاتحاد البحريني، رشح أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الدولي الليث ليكون عضوًا باللجنة الاعلامية التابعة للاتحاد الدولي وعضواً باللجنة الاعلامية للاتحاد الآسيوي وهو أول خليجي وثاني عربي يصبح عضوًا في هذه اللجنة إلى جانب زميله من جمهورية مصر أشرف الحوفي، نرحب به في أسرة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية وسعيدون بانضمام كوادر شابة ونشيطة، لدينا العديد من الخطط التي نعمل عليها لتطوير رياضة بناء الأجسام وختامًا أبارك لمملكة البحرين وجودها القوي في اللجان التابعة للاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية».
من جانبه أكد عضو اللجنة الاعلامية بالاتحادين الدولي والآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية أسامة الليث رئيس اللجنة الاعلامية بالاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية أن تعيينه عضوًا في هذه اللجنة إنما يؤكد ما تمتلكه مملكة البحرين من طاقات وكوادر وكافاءات عالية المستوى باستطاعتها الوصول لأهم المنظمات الدولية والقارية والعالمية، وأن رئاسة سامي الحداد وتوجيهاته ودعمه الدائم ساهم في تطور إعلام اتحاد كمال الأجسام ووصوله لهذا المنصب.
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