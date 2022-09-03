اليوم تنطلق منافسات النسخة الـ55 لبطولة آسيا لبناء الأجسام بقرغيزستان

محمد بن مسعود - الدمام - بشكيك – اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنية:

أنهى لاعبو منتخبنا الوطني لكمال الأجسام اجراءات ومراسم التسجيل والميزان والتي أقيمت في مجمع صالات غازبروم الرياضية بالعاصمة القرغيزستانية بشكيك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت قرغيزستان (السابعة صباحًا بتوقيت مملكة البحرين) استعدادًا لانطلاق منافسات البطولة من صباح اليوم من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت قرغيزستان.

وقد أكد رئيس الوفد البحريني خالد حماده أمين سر الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية أن جميع الترتيبات سارت كما هو مخطط لها من قبل الوفد الاداري للبعثة، حيث إن مراسم التسجيل والميزان شهدت سلاسة وتعاون كبير من قبل المنظمين ومسؤولي الاتحاد القرغيزستاني لبناء الأجسام واللياقة البدنية وعلى رأسهم رئيسة الاتحاد لودميلا إلجينا والتي استقبلت الوفد البحريني بكل رحابة، إلى جانب تواجد مسؤولين من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأضاف «لله الحمد أنهينا المعسكر التدريبي بنجاح والذي انعكس بالفائدة الكبيرة على مستويات لاعبي المنتخب الوطني وتطويرهم وهذا ما كنا نسعى إليه وتحقيق الهدف منه، الآن المنتخب البحريني جاهز لخوض منافسات البطولة بجاهزية عالية في الفئات العشرة التي سيخوض منافساتها اللاعبون البحرينيون العشرة، وبإذن الله سيكون لهم تواجد قوي وثقيل على مسرح البطولة».