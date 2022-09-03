ضبط سائق متهور تعمد مضايقة قائدة مركبة في الطريق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع قائدة سيارة قدمت شكوى عن تعرضها للمضايقة في الطريق من سائق مركبة أخرى. وأظهر مقطع وثقته كاميرا في سيارة صاحبة الشكوى، جانباً مما واجهته من السائق المتهور. أخبار قد تهمك وأشار المرور إلى ضبطه قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.

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