وزارة الرياضة تُصدر بياناً توضيحياً بشأن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أصدرت وزارة الرياضة، مساء اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا بشأن آخر المستجدات لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.
وجاء بيان وزارة الرياضة على النحو التالي:
“إشارة إلى ما تم تداوله بشأن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، وعدم الانتهاء من بعض الأعمال التطويرية فيها، فإن وزارة الرياضة تود الإيضاح بأن الأعمال بالمدينة الرياضية كان من المقرر الانتهاء منها مع بداية الموسم الرياضي الحالي، حيث تم بالفعل توريد جميع الاحتياجات الخاصة بذلك وبدأت عملية تركيب كراسي المدرجات وشاشة الملعب الرئيسية، لكن بعض المستجدات الفنية حالت دون إكمال هذه الأعمال، حسب الجدول الزمني المعتمد.
وتؤكد الوزارة أن العمل جارٍ مع شركاء الأعمال، لضمان جاهزية المنشأة قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي”.
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