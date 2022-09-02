شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة.. إقالة مدرب الفريق وتدريباث مكثفة للاعبي الراقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية عن مفاجآت من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى اقتراب رحيل مدرب أهلي جدة "سيبولدي" عن تدريبات الراقي خلال الفترة الحالية.

وليد سعيد يؤكدها: سيبولدي يرحل عن تدريبات الأهلي والإعلان الرسمي قريبا

وبحسب ما أكده الإعلامي الرياضي وليد سعيد فإن إدارة الأهلي قررت تعيين المدرب الوطني يوسف عنبر مدرب للفريق الأول بديلًا لسيبولدي.

وجاء ذلك بسبب النتائج السيئة التي حققها الراقي منذ انطلاقة النسخة الجديدة من دوري يلو 2022/2023.

كيف بدأ الأهلي مشواره في دوري يلو 2022/2023؟

وبدأ أهلي جدة مشواره في دوري “يلو ” للدرجة الأولى السعودي بالتعادل أمام القيصومة بهدف لمثله.

وخسرت كتيبة الراقي في الجولة الثانية أمام الأخدود بهدفين مقابل لا شيء، ليشتعل الغضب في نفوس جماهير الفريق.

تدريبات مكثفة للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الإثنين

خاض لاعبي الأهلي تدريبات مكثفة للغاية استعدادًا للمواجهة المرتقبة الفريق المقرر أن تقام أمام الخلود يوم الإثنين القادم الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والخلود في الدوري السعودي بالدرجة الأولى والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الخلود ضيفًا على الراقي في المباراة المقرر أن تقام مساء الإثنين القادم في الساعة السابعة والنصف وخمسة بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف وخمسة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف وخمسة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة طوال الموسم الجاري 2022/2023.