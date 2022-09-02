شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدمة قوية قبل مواجهة التعاون، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

عبدالفتاح عسيري يغيب عن مواجهة النصر والتعاون

وتأكد غياب عبدالفتاح عسيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن لقاء التعاون، غدًا السبت، وذلك بسبب الإصابة.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره التعاون، غدًا السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويدخل النصر اللقاء محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط.