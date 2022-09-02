شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. تحديد موعد الجمعية العمومية وتقديم العزاء إلى محمود الخطيب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 2 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تحديد موعد الجمعية العمومية.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يُجهز برنامج تأهيلي للاعبي الفريق

يعمل البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة الأول بنادي الزمالك، على تجهيز برنامجًا تأهيلًا خاصًا للاعبين الأساسيين.

يأتي ذلك، فور عودة اللاعبين للانتظام في التدريبات غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي، في كأس سوبر لوسيل.

أخبار الزمالك اليوم.. صرف مكافآت الدوري قبل مواجهة الهلال



قررت إدارة نادى الزمالك، صرف مكافآت اللاعبين بعد تحقيق الفريق الكروي الأول لقب الدورى الموسم المنصرم، قبل مواجهة الهلال في كأس سوبر لوسيل.

يأتي ذلك لتحفيز اللاعبين قبل التوجه إلي قطر من أجل مواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل، المقرر يوم 9 سبتمبر الجاري.



أخبار الزمالك اليوم.. تقديم العزاء فى وفاة شقيقة محمود الخطيب



تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء جمعية الزمالك العمومية بخالص العزاء للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجميع افراد اسرته في وفاة شقيقته اسكنها الله فسيح جناته وتغمدها بواسع رحمته.

وتوفت شقيقة محمود الخطيب صباح اليوم، حيث أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن وفاة شقيقة بيبو، وتلقى العزاء يوم الأحد المقبل.

أخبار الزمالك اليوم.. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية 21 أكتوبر

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 21 أكتوبر المقبل لمناقشة العديد من البنود في جدول الأعمال.

