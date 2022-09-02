السلاوي عبدالرحمن غالي نجماوي

محمد بن مسعود - الدمام - وقّع نادي النجمة عقدًا احترافيًا مع لاعب الخبرة عبدالرحمن غالي لضمه لصفوف سلة الحصان الابيض الموسم الجديد. ويأتي التعاقد مع غالي نظرًا لما يتمتع به من مستويات فنية عالية ولما يتمتع به من خبرة فنية وقيادية في الملعب.

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