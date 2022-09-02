طموح يضرب بقوة ويتغلب على البسيتين برباعية

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب فريق أكاديمية طموح لكرة القدم تحت (17 سنة) بقوة مواصلاً عروضه الفنية الكبيرة في ثالث تجاربه الودية مع الأندية المحلية، وتغلب على منافسه فريق البسيتين تحت (22 سنة) بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب نادي المنامة.

وقدّم فريق أكاديمية طموح أداء فنيا لافتًا اتسم بالضغط العالي والاستحواذ من بداية المواجهة من خلال سيطرة الفريق على الكرة، والحصول على أكثر من فرصة مواتية للتقدم على حساب فريق منافسه، ومع مرور الوقت استطاع لاعبو طموح فرض أسلوبهم الخاص ونجحوا في التقدم بالنتيجة بعد سلسلة من الفرص الضائعة.

ورغم فارق العمر الذي صبّ في مصلحة لاعبي البسيتين وإحرازهم هدف التعادل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن نجوم أكاديمية طموح بسطوا أفضليتهم على كل تفاصيل المواجهة، وترجموا التوجيهات الفنية الدقيقة للمدير الفني عبدالعزيز عبدو والطاقم المساعد بأبهى حلة وأجمل صورة، وبذلك حقق الفريق نتيجة طيبة ورائعة في تجربته الودية الثالثة، بعد الفوز في أول مباراة تحضيرية محلية على حساب فريق الحد بسداسية نظيفة، ومن ثم الفوز في اللقاء الثاني على حساب الرفاع الشرقي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

الجدير بالذكر أن فريق أكاديمية طموح لكرة القدم سيواصل برنامجه التحضيري محليًا بإقامة المزيد من المباريات، وذلك بهدف الاستعداد الإيجابي للمشوار القادم والمليء بالعديد من الاختبارات الكروية المهمة.