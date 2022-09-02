رئيس اتحاد السلة يهنئ بتأهل منتخب ناشئي اليد للمونديال

محمد بن مسعود - الدمام - رفع رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة القبطان وليد العلوي خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد إلى بطولة العالم في كرواتيا، معتبرًا الإنجاز الرياضي الكبير لمنتخب كرة اليد تجسيدًا حقيقيًا لما يحظى به القطاع الرياضي من رعاية وتوفير كافة الإمكانات التي تعزز مكانة البحرين على الساحة الرياضية إقليميًا وقاريًا وعالميًا.

وهنّأ العلوي، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على هذا الإنجاز الكبير مشيدا بدعم سموه الواضح للمنتخبات الوطنية وتحفيزه الدائم لها من أجل بلوغ أعلى مراتب الإنجاز في مختلف التظاهرات الرياضية، مثنيًا على دور ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي يبذل قصارى جهده من أجل تطوير الرياضة البحرينية.

وأعرب العلوي عن تقديره الكبير للجهود المتميزة التي بذلها الإتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة علي عيسى في إعداد المنتخب الوطني بصورة متميزة للمشاركة في البطولة الآسيوية، مشيدًا بالإنجاز اللافت الذي حققه لاعبو منتخب الناشئين لكرة اليد بتأهل المنتخب إلى بطولة العالم عبر البطولة الآسيوية التي أقيمت في البحرين، متمنيًا التوفيق للمنتخب في المشاركة العالمية.