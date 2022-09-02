فيروس كورونا يشل الصين من جديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

عاد فيروس كورنا في شل الحركة من جديد في الصين؛ إذ فرضت السلطات الصينية حجرًا صحيًّا على ملايين الأشخاص، اليوم الجمعة، في مدينة تشنغدو جنوب غربي البلاد، بعد ارتفاع أعداد الإصابات.

إغلاق عام:

وطبقت السلطات الصحية عدة إغلاقات عامة عند رصد إصابات بكوفيد-19، وإجراء فحوصات كورونا شبه إلزامية كل 72 أو 48 أو حتى 24 ساعة، بالإضافة إلى فرض حجر صحي وإغلاق مفاجئ لمصانع وشركات.

يأتي ذلك بعدما سجلت تشنغدو، التي يسكنها 21 مليون نسمة، 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

البقاء في المنازل:

وقد تم إصدار قرار منذ يوم الخميس بإبقاء السكان في منازلهم حتى إشعار آخر، وإجراء فحوصات عامة للكشف عن المرض.

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وللتمكن من الحصول على المستلزمات المعيشية اليومية، سمحت السلطات بخروج شخص واحد لكل أسرة للتبضع وشراء السلع الأساسية بشرط تقديم نتيجة سلبية من فحص مسحة الأنف pcr قبل 24 ساعة من الخروج.

يذكر أن الصين تواجه انتشارًا ملحوظًا في عدد إصابات كورونا، وطال عدة أقاليم في البلاد.