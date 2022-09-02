160 متطوع في مهرجان صفري بيشة

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المناطق_عسير

ساهم مهرجان صفري بيشة في نسخته العاشرة في دعم الشباب، وتشجيعهم على العمل التطوعي، وفتح فرص العمل لهم، والتي تتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 بتعزيز مفهوم العمل التطوعي وتطويره ونشر ثقافته ورفع نسبة عدد المتطوعين.

وكشفت اللجنة المنظمة بالمهرجان أن عدد المشاركين المتطوعين بالمهرجان أكثر من 160 متطوع من الجنسين يعملون لتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة للزوار والمتسوقين وتنظيم مسارات المركبات في السوق خلال الفترة الصباحية والمسائية.

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Source almnatiq

