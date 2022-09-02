︎

.



حقق فريق ضمك فوزا غاليا على نظيره الخليج، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم ضمك بالهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق اللاعب منصور حمزي، قبل أن يتعادل للخليج اللاعب عبدالقادر بدران في الدقيقة 10.

وسجل ضمك هدف الفوز في الوقت القاتل بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد الخليج في الدقيقة 90+3، سجلها اللاعب انتوليتش بنجاح.

وبتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده من النقاط إلى 6 في المركز الرابع خلف الشباب والهلال والطائي بنفس عدد النقاط، بينما ظل الخليج بدون نقاط في المركز الثالث عشر.

#ضمك يجتاز #الخليج ويصل إلى النقطة الـ6

كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يخطف فوزًا قاتلًا أمام الخليج بدوري روشن (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.