القبض على مقيمين بحوزتهما 480 جرامًا من مادة الشبو المخدر بجدة

︎ . المناطق_جدة قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة، على مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهما (480) جراماً من مادة الشبو المخدر مخفية داخل مركبة يستقلانها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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