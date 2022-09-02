مكسيكية تقاضي نتفليكس بسبب مسلسل مقتبس من حياتها

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تواجه شركة نتفليكس الأمريكية وقناة تيلموندو الناطقة بالإسبانية، دعوى قضائية رفعتها امرأة مكسيكية بسبب المسلسل التليفزيوني “Queen Of The Pacific”.

وادّعت المكسيكية، ساندرا أفيلا بلتران؛ وفقاً لصحيفة “THE NATION” الأمريكية، أن المسلسل التلفزيوني مقتبس من حياتها، حيث تدور أحداثه عن فترة السجن التي قضتها بسبب تهريب المخدرات.

وطالبت بلتران خلال الدعوى القضائية بالحصول على تعويض قدره 40% من أرباح المسلسل، مشيرةً إلى أن الشركة المنتجة والقناة قامتا بإنتاج وعرض القصة دون موافقتها.



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Source akhbaar24

