︎
.
تواجه شركة نتفليكس الأمريكية وقناة تيلموندو الناطقة بالإسبانية، دعوى قضائية رفعتها امرأة مكسيكية بسبب المسلسل التليفزيوني “Queen Of The Pacific”.
وادّعت المكسيكية، ساندرا أفيلا بلتران؛ وفقاً لصحيفة “THE NATION” الأمريكية، أن المسلسل التلفزيوني مقتبس من حياتها، حيث تدور أحداثه عن فترة السجن التي قضتها بسبب تهريب المخدرات.
وطالبت بلتران خلال الدعوى القضائية بالحصول على تعويض قدره 40% من أرباح المسلسل، مشيرةً إلى أن الشركة المنتجة والقناة قامتا بإنتاج وعرض القصة دون موافقتها.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مكسيكية تقاضي نتفليكس بسبب مسلسل مقتبس من حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.