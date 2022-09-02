إسقاط مسيرة أوكرانية قرب محطة زابوروجيه النووية

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المناطق ـ متابعات
أعلنت سلطات مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية محملة بالذخيرة بالقرب من المحطة النووية.
وقالت سلطات المدينة إن “القذيفة لم تنفجر. ويبدو أن المسلحين الأوكرانيين يواصلون محاولة مهاجمة المحطة، على الرغم من وجود موظفين للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك”.
وأضافت أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة على بعد مئات الأمتار من المحطة.
وأفاد مراسل وكالة “نوفوستي” بأن الهدوء يعم الآن في مدينة إنيرغودار.
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Source almnatiq
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