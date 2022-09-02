محاضرة عن مخاطر سوسة النخيل الحمراء بمهرجان صفري بيشة

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أقام مكتب البيئة والمياة والزراعة ببيشة ندوة إرشادية بالصالون الريفي بمهرجان صفري بيشة 2022 بعنوان “مخاطر وأضرار سوسة النخيل الحمراء والدور الإرشادي والعلاجي وكيفة حماية النخيل منها” .
وذكر المهندس عبدالله بن فايز الشمراني كيفية انتشارها بين الأشجار وبيّن أنواعها وبعض صفاتها والتي كان أبرزها تتكاثر على مدار السنة وتنشط نهاراً وتسكن ليلاً.
وقال “الشمراني” أن التكريب والتقليم للنخيل بالشكل الصحيح يساعد على التخلص من تلك الحشرة ويمنع انتشار الحشرات الضارة الأخرى.
كما تحدث المهندس رامي البشتاوي عن طرق علاج حشرة النخيل .
حضر الندوة عدد من المزارعين ورواد المهرجان .
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Source almnatiq
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