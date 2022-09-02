بجوائز 4 ملايين ريال.. “أمير مكة” يرعى سباقات الخيل على كؤوس الملك فيصل وعكاظ والأمير عبدالله الفيصل

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ينظم نادي سباقات الخيل، غداً (السبت)، حفله الـ33 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، بجوائز تتجاوز قيمتها 4 ملايين ريال؛ وذلك برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتتضمن السباقات عدداً من الأشواط المهمة والمصنفة دولياً، في مقدمتها كأس جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز المصنف بدرجة ليستد من قبل الاتحاد الدولي، والمخصص للخيل العربية الأصيلة بعمر الثلاث سنوات على المسار الرملي ومسافته 1600 م، وسيحصل فيه الفائز على جائزة قدرها مليون ريال.

كما تتضمَّن السباقات شوط كأس عكاظ مفتوح الدرجات لـ 3 سنوات فأكثر، بجائزة مقدارها 700 ألف ريال، إضافة إلى النسخة الأولى من كأس الأمير عبدالله الفيصل، وسباقات شوط الخيل العربية مفتوح الدرجات لـ 4 سنوات فأكثر، وشوط الإنتاج المحلي مفتوح الدرجات، وشوط الأفراس مفتوح الدرجات للمستورد 4 سنوات فأكثر.

ووافق الاتحاد الدولي IFAHR المعني بسباقات الخيل العربية الأصيلة، على رفع تصنيف شوط كأس الأمير عبدالله الفيصل ليعد شوطاً مصنفاً تم تخصيصه للخيل العربية عمر 4 سنوات فأكثر على مسافة 2000 متر، بجائزة مقدارها 1 مليون ريال.

كما سيشهد الحفل الـ33 حفل كؤوس الطائف بجوائز مالية بمقدار مليون و800 ألف مقسمة على 4 أشواط، بالإضافة إلى كأس ” كيا” على جائزة كيا لتضاف إلى بقية الـ 8 أشواط، بمصاحبة فعاليات أبرزها الفرق الفنية التي أدت الفلكلور التراثي والعروض الشعبية، بالإضافة الجوائز المتنوعة المقدمة لهم على هامش السباقات.

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Source akhbaar24

