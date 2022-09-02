تقلص فُرص مشاركة سالم الدوسري أمام الفتح

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كشفت مصادر صحفية عن تقلص فرص مشاركة لاعب الهلال سالم الدوسري في مواجهة الفريق المقبلة أمام الفتح، بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، أن سالم الدوسري لاعب الهلال يجري فحوصات سريرية وإشاعات لتحديد إصابته ما يقلص فرص مشاركته أمام الفتح.

واصل فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة مضيفه الفتح، الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهد مران الهلال متابعة رئيس النادي فهد بن نافل، ومن المقرر أن يواصل تحضيراته غدا قبل المغادرة إلى الأحساء.



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Source akhbaar24

