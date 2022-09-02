شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أبها يعلن تعاقده مع لويس ميكيسوني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أبها، منذ قليل، عن تعاقده مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تعاقد أبها مع ميكيسوني

وأعلن نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من الأهلي المصري.

تفاصيل مفاوضات أبها مع ميكيسوني

ونجح نادي أبها في الحصول على خدمات ميكيسوني بعد مفاوضات عاجلة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية مساء الأربعاء.

وبحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن الموزمبيقي، وقع على عقد إعارته إلى أبها لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار.

ونجح نادي أبها السعودي في حجز مكانًا للاعب على نظام الانتقالات الخاص لـ فيفا “TMS”، ثم قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتصديق على الصفقة.

ماذا قدم ميكيسوني مع الأهلي



لويس ميكيسوني انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية من الموسم المنقضي قادمًا من سيمبا التنزاني، حيث يبلغ من العمر 27 عامًا، وشارك مع الأحمر في 26 مباراة بمختلف البطولات، سجل خمسة أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.