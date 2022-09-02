الطائي يتغلَّب على العدالة بهدف حرزان في دوري “روشن”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
حَقَّقَ نادي الطائي، الفوزَ على نظيره نادي العدالة بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2022-2023”.
وسجَّل هدف الطائي لاعبُه محمد حرزان في الدقيقة 15، ليصل بذلك للنقطة السادسة في المركز الثالث مؤقتاً، فيما لم يستطع العدالة تحقيق الفوز في أول جولتين من المسابقة، لذا يظل رصيده خالياً من النقاط حتى الآن.
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