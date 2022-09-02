اخبار دوليه – بعد الرد السلبي.. مسؤول أميركي «لا اتفاق نووياً قريباً»

محمد بن مسعود - الدمام - بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬اليوم،‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬رداً‭ ‬إيرانياً‭ ‬سلبياً‭ ‬وغير‭ ‬بناء‭ ‬أو‭ ‬مشجع‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬النهائية‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬أن‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬قريباً‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬قد‭ ‬تؤجل‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬التجديد‭ ‬النصفي‭ ‬بنوفمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭.‬

‮«‬خيبة‭ ‬أمل‮»‬

كما‭ ‬اعتبر‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬العودة‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬خطوة‭ ‬للوراء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬قابلت‭ ‬جواب‭ ‬طهران‭ ‬بـ»خيبة‭ ‬أمل‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توقعات‭ ‬باستمرار‭ ‬المراسلات‭ ‬لمحاولة‭ ‬التوصل‭ ‬لحل‭ ‬يعيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية،‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني،‭ ‬بوقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬لإعلان‭ ‬الاتفاق‭ ‬النهائي،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭.‬

فيما‭ ‬رأى‭ ‬مستشار‭ ‬الوفد‭ ‬الإيراني‭ ‬المفاوض‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬فيينا،‭ ‬محمد‭ ‬مرندي،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬اتخذت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قراراً‭ ‬صائباً،‭ ‬يمكن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬سريع‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأميركيين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬البناء‭ ‬هو‭ ‬القبول‭ ‬بشروطهم،‭ ‬لكن‭ ‬إيران‭ ‬ترى‭ ‬أنه‭ ‬الاتفاق‭ ‬المتوازن‭ ‬والمضمون‮»‬‭.‬

لم‭ ‬يكن‭ ‬بناء

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬أوضح‭ ‬سابقا‭ ‬للعربية‭/‬الحدث‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرد‭ ‬الإيراني‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بناء‮»‬‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بتصريحات‭ ‬للعربية‭/‬الحدث‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تدرس‭ ‬رد‭ ‬طهران‭ ‬وتنسق‭ ‬مع‭ ‬حلفائها‭ ‬بشأنه‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ثغرات‭ ‬قائمة‭ ‬بخصوص‭ ‬الملف‭ ‬النووي،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرئيس،‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬لن‭ ‬يوقع‭ ‬اتفاقاً‭ ‬لا‭ ‬يراعي‭ ‬مصلحة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭.‬

مفاوضات‭ ‬طويلة‭ ‬ومعقدة

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كان‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وبعد‭ ‬جولات‭ ‬ومفاوضات‭ ‬طويلة‭ ‬ومعقدة‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ (‬2021‭) ‬في‭ ‬فيينا،‭ ‬واستمرت‭ ‬16‭ ‬شهراً،‭ ‬نصاً‭ ‬نهائياً‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬مأزق‭ ‬إحياء‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭.‬

وقد‭ ‬تسلم‭ ‬بوريل،‭ ‬الرد‭ ‬الإيراني‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ (‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬2022‭)‬،‭ ‬تلاه‭ ‬الرد‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمطالب‭ ‬الإيرانية،‭ ‬ليأتي‭ ‬أخيراً‭ ‬رد‭ ‬طهران‭ ‬أمس،‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬المحادثات‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭.‬