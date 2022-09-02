اخبار دوليه – بعد الرد السلبي.. مسؤول أميركي «لا اتفاق نووياً قريباً»

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تأكيد وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، اليوم، أنها تلقت رداً إيرانياً سلبياً وغير بناء أو مشجع على مسودة الاتحاد الأوروبي النهائية لإعادة إحياء الاتفاق النووي، أكد مسؤول أميركي أن التوقيع على أي اتفاق لن يحصل قريباً.
وأضاف أن بلاده قد تؤجل إبرام الاتفاق النووي إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بنوفمبر، وذلك وفقاً لما نقل عنه موقع «أكسيوس».
«خيبة أمل»
كما اعتبر المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه أن الرد الإيراني على مقترح العودة للاتفاق النووي خطوة للوراء، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية قابلت جواب طهران بـ»خيبة أمل».
وأكد أن هناك توقعات باستمرار المراسلات لمحاولة التوصل لحل يعيد الاتفاق النووي.
جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، بوقت سابق اليوم استعداد بلاده عقد اجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في المفاوضات في فيينا الأسبوع المقبل لإعلان الاتفاق النهائي، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
فيما رأى مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، محمد مرندي، أنه «في حال اتخذت الولايات المتحدة قراراً صائباً، يمكن التوصل إلى اتفاق سريع». واعتبر في تغريدة على حسابه في تويتر، أن «الأميركيين يرون أن الرد البناء هو القبول بشروطهم، لكن إيران ترى أنه الاتفاق المتوازن والمضمون».
لم يكن بناء
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية أوضح سابقا للعربية/الحدث أن «الرد الإيراني لم يكن بناء».
في حين أكد البيت الأبيض بتصريحات للعربية/الحدث أن واشنطن تدرس رد طهران وتنسق مع حلفائها بشأنه.
كما أشار إلى أن هناك ثغرات قائمة بخصوص الملف النووي، مشدداً على أن الرئيس، جو بايدن، لن يوقع اتفاقاً لا يراعي مصلحة الأمن القومي الأميركي.
مفاوضات طويلة ومعقدة
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدم في الثامن من أغسطس الماضي، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) في فيينا، واستمرت 16 شهراً، نصاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.
وقد تسلم بوريل، الرد الإيراني الأول قبل نحو أسبوعين (منتصف أغسطس 2022)، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية، ليأتي أخيراً رد طهران أمس، والذي وضع المحادثات ثانية في مهب الريح.
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