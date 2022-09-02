مخرج فيلمي «العار» و«الكيف».. وفاة المخرج المصري الكبير علي عبد الخالق بعد صراع مع السرطان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬عائلة‭ ‬المخرج‭ ‬المصري‭ ‬الكبير،‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الخالق،‭ ‬أنه‭ ‬توفي‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬78‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬مع‭ ‬المرض‭.‬

وكتب‭ ‬ابن‭ ‬شقيقه‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الخالق‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬توفي‭ ‬عمي‭ ‬الحبيب‭ ‬الغالي‭ ‬الأستاذ‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الخالق،‭ ‬توفاه‭ ‬الله‭ ‬وهو‭ ‬يصارع‭ ‬الوحش‭ ‬القاتل‭ ‬السرطان‮»‬‭.‬

طلب‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬الدولة

وكان‭ ‬عبد‭ ‬الخالق‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬عن‭ ‬إصابته‭ ‬بالسرطان،‭ ‬وطلب‭ ‬دعم‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬نفقات‭ ‬العلاج‭ ‬المكلف‭ ‬لهذا‭ ‬المرض‭.‬

ولد‭ ‬عبد‭ ‬الخالق‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬1944‭ ‬وتخرج‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للسينما‭ ‬ثم‭ ‬عمل‭ ‬مساعدا‭ ‬للإخراج‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬التسجيلية‭ ‬الحربية‭ ‬ويشق‭ ‬طريقه‭ ‬لاحقا‭ ‬نحو‭ ‬السينما‭ ‬الروائية‭ ‬الطويلة‭.‬

مخرج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬روائع‭ ‬السينما

وسجل‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاده‭ ‬السينمائية‭ ‬بإخراج‭ ‬فيلم‭ (‬أغنية‭ ‬على‭ ‬الممر‭) ‬عام‭ ‬1972‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬محمود‭ ‬مرسي‭ ‬ومحمود‭ ‬ياسين‭ ‬وصلاح‭ ‬السعدني‭ ‬وصلاح‭ ‬قابيل،‭ ‬والذي‭ ‬خلد‭ ‬فيه‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬الاستنزاف‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أفلام‭ ‬مأخوذة‭ ‬عن‭ ‬ملفات‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية،‭ ‬وهي‭ (‬إعدام‭ ‬ميت‭) ‬في‭ ‬1985‭ ‬و‭(‬بئر‭ ‬الخيانة‭) ‬في‭ ‬1987‭ ‬و‭(‬الكافير‭) ‬في‭ ‬1999،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬الفيلم‭ ‬الحربي‭ (‬يوم‭ ‬الكرامة‭) ‬عن‭ ‬إغراق‭ ‬المدمرة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إيلات‭.‬

أنجح‭ ‬أفلام‭ ‬الثمانينيات

وشكل‭ ‬مع‭ ‬صديقه‭ ‬السيناريست‭ ‬محمود‭ ‬أبو‭ ‬زيد‭ ‬ثنائيا‭ ‬ناجحا،‭ ‬فقدما‭ ‬معا‭ ‬أفلام‭ (‬العار‭) ‬و‭(‬الكيف‭) ‬و‭(‬جري‭ ‬الوحوش‭) ‬و‭(‬البيضة‭ ‬والحجر‭) ‬و‭(‬عتبة‭ ‬الستات‭) ‬في‭ ‬ثمانينيات‭ ‬وتسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

وأخرج‭ ‬للممثلة‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬منها‭ (‬شادر‭ ‬السمك‭) ‬و‭(‬الوحل‭) ‬و‭(‬درب‭ ‬الرهبة‭) ‬و‭(‬الحناكيش‭) ‬فيما‭ ‬أخرج‭ ‬لمنافستها‭ ‬الدائمة‭ ‬نادية‭ ‬الجندي‭ (‬الإمبراطورة‭) ‬و‭(‬بونو‭ ‬بونو‭).‬

من‭ ‬أبرز‭ ‬أفلامه‭ ‬أيضا‭ (‬السادة‭ ‬المرتشون‭) ‬و‭(‬مدافن‭ ‬مفروشة‭ ‬للإيجار‭) ‬و‭(‬بنات‭ ‬إبليس‭) ‬و‭(‬أربعة‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬رسمية‭) ‬و‭(‬الحقونا‭)‬

و‭(‬اغتصاب‭).‬

لكن‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدراما‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬أخرج‭ ‬عددا‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬أبرزها‭ (‬أصحاب‭ ‬المقام‭ ‬الرفيع‭) ‬و‭(‬أحلامنا‭ ‬الحلوة‭) ‬و‭(‬البوابة

الثانية‭).‬