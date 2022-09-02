اخبار الخليج – «الداخلية»: القبض على رجل وامرأة قاما بالسرقة من محلات بيع قطع غيار السيارات

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭ ‬28‭ ‬و‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهما‭ ‬بالسرقة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬السيارات‭.‬

وأوضحت‭ ‬المديرية‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬شرطة‭ ‬المديرية‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكورين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهما‭ ‬متلبسين،‭ ‬وبحوزتهما‭ ‬مادة‭ ‬الشبو‭ ‬المخدرة‭.‬

وأشارت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحريز‭ ‬المضبوطات،‭ ‬واتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬