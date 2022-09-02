اخبار الخليج – «الداخلية»: القبض على رجل وامرأة قاما بالسرقة من محلات بيع قطع غيار السيارات

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت مديرية شرطة المحافظة الشمالية من القبض على رجل وامرأة 28 و 35 عاما أثناء قيامهما بالسرقة من أحد محلات بيع قطع غيار السيارات.
وأوضحت المديرية أنها تلقت عددًا من البلاغات بهذا الشأن ، حيث باشرت شرطة المديرية على الفور عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهما متلبسين، وبحوزتهما مادة الشبو المخدرة.
وأشارت مديرية شرطة المحافظة الشمالية إلى أنه تم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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