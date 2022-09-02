محمد بن مسعود - الدمام - في إطار حفظ النظام ومكافحة الجريمة وتطبيق القانون ، تمكنت شرطة إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على 14 امرأة يحملن جنسيات أفريقية لقيامهن بتسهيل وممارسة أعمال منافية للآداب العامة ، والقبض على 20 شخصاً يحملون جنسيات آسيوية لقيامهم بلعب القمار داخل إحدى الشقق ، وذلك في واقعتين منفصلتين .
وفور تلقي الإدارة معلومات بهذا الشأن ، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم .
وأضافت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمهيداً لإحالة القضيتين للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – القبض على 34 شخصاً لقيامهم بممارسة أعمال منافية للآداب العامة ولعب القمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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