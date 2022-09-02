اخبار الخليج – القبض على 34 شخصاً لقيامهم بممارسة أعمال منافية للآداب العامة ولعب القمار

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬إطار‭ ‬حفظ‭ ‬النظام‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬وتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬،‭ ‬تمكنت‭ ‬شرطة‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬وحماية‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬امرأة‭ ‬يحملن‭ ‬جنسيات‭ ‬أفريقية‭ ‬لقيامهن‭ ‬بتسهيل‭ ‬وممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬منافية‭ ‬للآداب‭ ‬العامة‭ ‬،‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬شخصاً‭ ‬يحملون‭ ‬جنسيات‭ ‬آسيوية‭ ‬لقيامهم‭ ‬بلعب‭ ‬القمار‭ ‬داخل‭ ‬إحدى‭ ‬الشقق‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬واقعتين‭ ‬منفصلتين‭ .‬

وفور‭ ‬تلقي‭ ‬الإدارة‭ ‬معلومات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬،‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكورين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ .‬

وأضافت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضيتين‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة.