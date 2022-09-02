وزارة الحج والعمرة: يمكن للمعتمرين الدخول والمغادرة من أي مطار في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - ونبهت على أنه يجب لأداء العمرة، إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا» بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا، كما شددت على أهمية التسجيل في تطبيق «اعتمرنا» وإصدار تصاريح العمرة يلزم وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية. وأوضحت الوزارة أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته. وأشارت إلى أنه يمكن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي

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