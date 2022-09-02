شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إدارة أهلي جدة الجديدة تُقرر رحيل سيبولدي وتكشف عن بديله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قررت إدارة نادي أهلي جدة الجديدة برئاسة وليد معاذ، رحيل الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

أهلي جدة يستعين بخدمات يوسف عنبر بعد رحيل سيبولدي عن تدريب الفريق



وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن إدارة الراقي، استقرت على رحيل روبرت سيبولدي عن تدريب أهلي جدة، بعد استمرار الأوضاع الفنية الكارثية التي يمر بها الفريق تحت قيادة منذ الموسم الماضي.

وأضافت التقارير: "إدارة وليد معاذ قررت تعيين يوسف عنبر بدلًا من سيبولدي، خاصة وأن الجماهير عبرت عن غضبها الشديد من استمرار المدرب الأوروجواياني الذي يقدم مستويات كارثية".



الأهلي يقدم مستويات متراجعة في دوري يلو



ورحل سيبولدي عن تدريب الأهلي بعد 181 يومًا قاد فيها الفريق، حيث تولى المهمة في 5 مارس 2022 قبل أن تتم إقالته اليوم الجمعة.

وقاد سيبولدي الفريق في مشاركته التاريخية الأولى بدوري يلو، في مباراتين الأولى ضد القيصومة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر أمام الأخدود بهدفين دون رد، بالجولة الثانية.

ويشارك أهلي جدة في دوري الدرجة الأولى "يلو"، للمرة الأولى في تاريخه بعد هبوطه الموسم المنصرم عقب احتلاله المركز الخامس عشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.